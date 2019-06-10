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Garaja giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldı.


Tavşanlı ilçesine bağlı Çırçırçeşme mahallesinde meydana gelen olayda bir vatandaş, evinin bodrum katında bulunan araba garajında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, garajdaki yılanı çıkararak doğaya saldı.

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