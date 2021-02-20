Gaybiefendi Mahallesi'ne Halk Ekmek Satış Büfesi

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde Halk Ekmek Satış Büfesi'nin açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.

Vatandaşların daha ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirilen Halk Ekmek Satış Büfesi, Gaybiefendi Mahallesi'nde açıldı. Açılışa Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur ile mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Işık, “Belediyemizin kontrolünde ekmek üretimi yapan Halk Ekmek firmamızın satış yaptığı büfeleri içimize sindirememiştik. Uzun yıllardan beri kullanıldığı için eskimişti. Bugün numune olarak yaptığımız ve büfenin ilkini Gaybiefendi mahallesine hizmete açıyoruz. Bundan sonrada diğer 11 büfemizin tamamını yenileyeceğiz. Halk ekmek büfelerinde ekmeklerin satış fiyatı komisyonumuzun aldığı karar doğrultusunda yüzde 20 daha uygun olacak” dedi.