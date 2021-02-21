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Gaybiefendi'ye mahalle fırını

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mahalle fırınının açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mahalle fırınının açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.


Gaybiefendi Mahallesinde ki mahalle fırının açılışı, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur ile mahalle sakinlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı.


Açılışta konuşan Başkan Işık, "Gaybiefendi mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan mahalle fırınımızın yenilenmiş halini açacağız. Fırınlarımızın ikisini de yıkıp yeniden yaptık. Binamızı elden geçirdik. Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda mahalle fırınımızı tekrar mahallemize kazandırdığımız için mutluyuz. İleriki günlerde 5-6 tane daha doğalgazlı mahalle fırınımızın yapımını programımıza aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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