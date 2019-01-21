Gazeteci Ercan Kolku'nun annesi vefat etti

Gaziemet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ercan Kolku'nun annesi Ayten Badaş, vefat etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki merhume Badaş için Maltepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, basın mensupları

ve merhumenin yakınları katıldı.

Ayten Badaş, kılınan cenaze namazının andından Çubukiçi köyünde toprağa verildi.

Gazeteci Ercan Kolku, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm dost, arkadaş ve akrabalarına teşekkür etti.