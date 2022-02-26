Gazeteci Tuna İşleyen, öğrencilere mesleğini anlattı

Gazeteci Tuna İşleyen, Tavşanlı Hanımçeşme İlkokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günü'ne konuşmacı olarak katıldı.

Mesleğin önemine dikkat çeken İşleyen, öğrencilere özellikle kitap, dergi, gazete okumaları yönünde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Mesleğin zorlukları konusundaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktaran İşleyen, gazeteciliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

İşleyen, "Gazetecilikte kesinlikle özel hayat anlamında, yani çocuklarımla vakit geçireceğim, hobilerim var, hafta sonunu ailemle geçireceğim diye plan yapamazsınız. Çünkü gazetecilikte zaman mefhumu diye bir şey yok. Gecenin 03.00'de bir haber geldiğinde, örneğin bir kaza olmuş. Gitmeme durumumuz olamaz. Bir şekilde oraya gidecek ve o haberi yapacaksınız" diye konuştu.

Tuna İşleyen, öğrencilere ajans muhabirliği hakkında bilgiler verdi. Haber ajansının televizyon, gazete, radyo, dergi ve haber siteleri gibi kitle iletişim araçlarına haber servis eden medya kuruluşları olduğunu ifade eden İşleyen, haber ajanslarının her gün yüzlerce abonesine haber servis ettiğini söyledi. (Tİ-EFE-)