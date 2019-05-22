Gazeteci yazardan bir yılda üç kitap

Gazeteci yazar Alaattin Gürırmak, sekizinci kitabı “İzmir'in unutulmuş semti Keçeciler Aile Evleri Anıları” isimli eserini kitapseverlerle buluşturdu.

Bu yıl yayımladığı 'Smyrniote yani İzmirli' ve 'Simavname' kitaplarından sonra, 8'inci kitabını da çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Simavlı gazeteci yazar Gürırmak, yaşadığı yerler hakkında tarih, kültür, sanat alanlarında araştırmalar yaparak çeşitli kitaplar yazdu. Gürırmak, "“2014 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin günlük yayın organı olan 9 Eylül Gazetesinden emekli oldum. Yaptığım araştırma sonuçlarını doğruladıktan sonra, kaleme alıp kitap haline getiriyorum. Özellikle Simav'ın geçmiş tarihinden çıkardığım çok önemli bilgileri okuyucularımla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.