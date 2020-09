Gazi Abdullah Tosun: “Bu millet hiçbir zaman bağımsızlığından taviz vermemiştir”

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenle kutlandı.

Tören Atatürk anıtına Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çelenk konulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Abdullah Tosun, Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu söyledi.

Tosun,” Bu millet hiçbir zaman bağımsızlığından taviz vermemiştir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış zaferden zafer atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak, vatan millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünden akıyla çıkmıştır. Türk Milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişine edinilen bu tecrübelerinin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran gazi arkadaşlarımın huzurunda saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.