İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Gazi Ağaç'lar 370 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30 Ağustos 1924’te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma törenine katılmak üzere geldiği Selkisaray Köyü’nü ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden 370 yaşındaki anıt ağaçları inceledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere geldiği Selkisaray Köyü'nü ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden 370 yaşındaki anıt ağaçları inceledi.


36 metre yüksekliğindeki karakavaklara gövdelerinde yüzlerce şarapnel ve kurşun bulunduğu için yöre halkı tarafından “Gazi Ağaç” ismi verildiğini ifade eden Vali Çelik, “Burası şehitler diyarı. Her köşesinde bir kahramanlık hikâyesi, bir yaşanmışlık ve adanmışlık var. Buraya gelme duygusunu büyütmemiz lâzım. Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferin gururunu, onurunu yaşatabilmek ve o ruhu hissettirmek bütünsel bir bakış açısıyla plan çıkarıp fonksiyon tanımlayacağız. Altıntaş'ımıza ve Dumlupınar'ımıza değer katmak için hep birlikte çalışacağız. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.