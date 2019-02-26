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Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi, şiir okuma yarışmasında il birincisi oldu

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Demir’in Kütahya’da yapılan şiir yarışmasında birinci gelmesi okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Demir'in Kütahya'da yapılan şiir yarışmasında birinci gelmesi okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.


Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Kütahya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Kütahya geneli 14-17 yaş grubu şiir okuma yarışmasında Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Demir İl birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Okul Müdürü Ömer Uysal, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, ''Öğrencimiz 14-17 yaş grubu Denizli de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi şiir okuma bölge yarışmasında Kütahya ilimizi temsil edecek. Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyoruz. Öğrencimize Ege Bölgesi şiir okuma bölge yarışmasında başarılar diliyorum'' diye konuştu.

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