Gazi Emet Anadolu Lisesinde üniversite hazırlık kampı

Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen üniversite hazırlık kampının sona erdiği bildirildi.

Okul Müdürü Ömer Uysal, 10 gün süren üniversite hazırlık kampının okul İdaresi tarafından belirlenen plan dahilinde yürütülerek 24 saat esaslı ve verimli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Müdür Uysal, “ Ara tatilde 12. Sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına daha etkili, verimli ve hızlandırılmış olarak hazırlanmalarına imkan sağlamak amacıyla 20-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz eğitim kampımız tamamlanmıştır. Üniversite hazırlık kampımızda hiçbir fedakarlıktan kaçmayarak fedakarca görev alan okulumuz Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcılarına, DYK Kurslarımıza devam ederek öğrencilerimizi destekleyen, akşam etütlerimizde soru çözümlerinde görev alan, gece etüt ve yurtlarımızda nöbet tutan değerli öğretmenlerimize, HEM Usta öğretici görevli arkadaşlarımıza, Okulumuz memuruna, kamp süresince Kız ve Erkek Pansiyonlarımızda fedakarca görev yapan aşçılarımız ve Yardımcı Hizmetler personelimize, Bizi gerek kamp sürecinde gerekse tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen'e şükranlarımızı sunuyorum” dedi.