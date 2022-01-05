Gazi Emet İlkokulu'na “Temel Yaşam Becerileri” atölyesi açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu'na “Temel Yaşam Becerileri” atölyesi açıldığı bildirildi.

Okul ziyaretlerine devam eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Gazi Emet İlkokulunda bulunan “Temel Yaşam Becerileri” atölyesinin açılış programına katıldı. Programda atölyede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı, tasarım ve beceri atölyesi adı altında oluşturulan stantları tek tek ziyaret ederek öğrenciler tarafından tasarım yeteneği ve el becerileri ile elde edilen ürünleri inceledi.

Açılış programından sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, “Emet Okuyor, Geleceğe Nefes Oluyor” kitap okuma projesi kapsamında sınıflarda düzenlenen okuma programına katıldı. Öğrencilerle kısa süreli kitap okuyan Kaymakam Çiçek, daha sonra öğrencilerin bulunduğu sıraları tek tek ziyaret ederek onlarla birlikte ders işleyip karşılıklı soru cevap şeklinde kısa süreli sohbet etti.

Kaymakam Hasan Çiçek burada yaptığı konuşmada, Temel Yaşam Beceri Atölyelerinin çocukların bağımsız ve kendine yeten bireyler olarak, yaşam becerilerini öğrendiği, sosyalleştiği, bireyler arası bağlarını kurduğu atölyeler olduğunu söyledi.

Çiçek, “ Bu tür atölyeler öğrencilerin bilgilerini, yaşam becerilerini kalıcı olarak öğrenmeye dönüştürdüğü alanlardır. Bütün bunlar öğrenmekten ve bilgi edinmekten geçiyor. Bizim bütün amacımız ise sizleri öğrenmeye, okuma kültürünü geliştirmeye ve bilgilerinizi arttırmaya katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.

Açılış ve okuma programından sonra okul öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, okulun genel durumu ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı yaptı, okulun ihtiyaç ve taleplerini dinleyip karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Hasan Çiçek'in Gazi Emet İlkokulunu ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Gazi Emet İlkokulu Okul Müdürü İsmail Tavacı ve okul idarecileri eşlik etti.

Ziyaret bitiminde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler Kaymakam Hasan Çiçek' e göstermiş oldukları ilgi, alaka ve eğitime vermiş oldukları destekleri için teşekkür ettiler.