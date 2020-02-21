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Gazi Nedim Şen'e ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2011 yılında Bingöl Karlıova’da terör örgütüyle yaşanan sıcak çatışma esnasında atılan el bombası sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Nedim Şen ile ailesini evinde ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2011 yılında Bingöl Karlıova'da terör örgütüyle yaşanan sıcak çatışma esnasında atılan el bombası sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Nedim Şen ile ailesini evinde ziyaret etti.


Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman, Gazi Nedim Şen, eşi Rumeysa Şen ve çocukları İlayda, Dilara, Muhammet ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.


Ziyarette; İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan yer aldı.

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