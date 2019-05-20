GDO'lu ürünlerle insan sağlığı bozuluyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun organizasyonuyla “Biyopolitik Savaşlar“ konulu konferans gerçekleştirildi.

Osmangazi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'de gıda, ilaç ve sağlık konusunda oynanan oyunlar olduğunu, GDO'lu ürünlerle ve ilaç bağımlılığı oluşturularak insan sağlığının bozulduğunu söyledi. GDO'lu tohumların zararlarını anlatan ve 'zehri bala sararak veriyorlar' diyen Dr. Ramazan Kurtoğlu,"2050 yılında insanlığın yarısı kronik hastalıklara yakalanacak, süründürecekler ve pazar olarak kullanacaklar. İnanılmaz iş kayıplarına neden olacak. İnsanları öldürmeyecekler, süründürecekler. Türkiye de pazar olarak kullanılacak. Adam sizi finanse ediyorsa bunun bir karşılığı vardır. Biyopolitik savaşları öne doğru çıkarmaya başladılar. Biyopolitik savaşlarda inanılmaz kıyımlar olacak. İnsanlığın yarısı 2050 yılında iş göremez hale gelecek" diye konuştu.

“Dünyada bin ailenin toplam serveti, 130 devletten daha fazla”

"Küresel elitler devlet sosyalizmi değil şirket sosyalizmi kurmak istiyorlar. Dünyada bin ailenin toplam serveti, 130 devletten daha fazla" diyen Kurtoğlu, Türkiye'de gıda, ilaç meselesi ve sağlık istihbaratı konusunda oynanan oyunlar konusunda bilgiler verdi. Kurtoğlu küresel sermayenin, GDO'lu ürünler ve ilaç sektöründeki ilaçlara bağımlılık oluşturarak, insanların ve gelecek nesillerin sağlığıyla oynandığını belirterek, "Ne yediğimizin farkında olmamız gerek, GDO'lu gıdalardan uzak durmalıyız" dedi.

Konferansın diğer konuşmacısı Ercan Kutlu, öğrencilere başarıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Geleceği planlamak istiyorsanız, geleceğe bakmanız gerek, bunun için de vizyonunuzun geniş olması lazım. Yapmak istediğiniz meslekte en iyiler kimler, neden onlar en iyiler, onların hayat hikayelerini dinleyin. Başarıya giden yol, zorda olandır. Zor yolda gitmiyorsanız başarılı olamazsınız. Hayal ediniz, hayal edilen her şey gerçekleşir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında algı yönetiminin etkisine de değinen Kutlu, Almanların geçmişte Türkiye algısının çok iyi olduğunu, Türkiye'ye pozitif baktıklarını, tatil içinde Türkiye'ye geldiklerini fakat bu algının Türkiye aleyhinde yapılan çeşitli yayınlar, televizyon programlarıyla değiştiğini söyledi. Sözde Ermeni soykırımı iftiralarıyla yapılan algıyı örnek veren Kutlu, yalanları anlatan binlerce yayın olmasına karşın doğruyu anlatan yayınların az olduğunun altını çizdi. Dünyada oynanan para oyunlarına örnekler veren, bunlar için alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler sunduğu konuşmasında Kutlu, fiziki altın yatırımlarının uzun vadede diğer yatırım enstrümanlarına göre daha iyi getiri sağladığını vurgulayarak, en iyi yatırım aracının altın olduğunu söyledi.

Konferansı ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler ile öğrenciler ilgiyle izledi. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi A. Bülent Gül, Ramazan Kurtoğlu ve Ercan Kutlu'ya günün anısına hediye takdim etti.