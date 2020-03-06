Gece yarısı mezar taşlarını kırdılar

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çakıl köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler köye ait mezarlıkta mezar taşlarını kırdılar.

Köy Muhtarı Gökhan Okumuş'un verdiği bilgiye göre, gece yarısı mezarlığa girerek sert bir cisim ile mezarlıkta 6 tane mezar taşı sert bir cisim ile vurularak kırıldı. Muhtar Gökhan Okumuş, “Köyümüz 80 nüfuslu küçücük bir köy herkes biri biriyle bir şekilde akraba ve köyümüz anayol üstünde. Köyümüzün mezarlığı kapısız bacasız bakımsız bir mezarlıktı. Göreve seçilmeden önce ilk vaadim mezarlığımızın bakımıydı. Uzun uğraşlar neticesinde mezarlığımıza temizledik bakım ve onarım işlerini tamamladık. Gece yarılarına kadar da metal kapıyı ve tabelasını astık. Ertesi günü tekrar mezarlığa geldiğimizde, Ali Öztürk, Hasan Öztürk, Münevver Öztürk, Halime Çiğdem, İbrahim Çiğdem, Selahattin Özdemir' e ait 6 kabrin mermerden olan mezar taşlarının sert bir cisimle kırılmış olduğunu gördük. Sanki bilinçli seçilmiş ve bilinçli seçilmiş gibi” dedi.

Gurbetçi Necdet Öztürk ise, "Almanya'dan köyüme izine geldim. Sabah mezarlığa büyüklerimi ziyarete geldim. Gördüğüm manzara ile yıkıldım. Bu mezarlara zarar veren şahsın amacını öğrenmek isterim. Mezar taşları kırılan köy halkıma da sabırlar dilerim Umarım ileride böyle şeyler tekrarlanmaz” diye konuştu.