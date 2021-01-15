İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geçici hayvan barınağına yeni ünite çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki geçici hayvan barınağına, belediye ekipleri tarafından yeni ünitelerin eklenerek kışa hazırlık çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki geçici hayvan barınağına, belediye ekipleri tarafından yeni ünitelerin eklenerek kışa hazırlık çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sokak dostları için geçici hayvan barınağında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti. Başkan Biçer, “Hayvanlar bize Allah'ın emanetleridir. İlçe merkezi ve Gölcük mesire alanında belirlediğimiz yerlere, üzeri kapalı hayvan mama stantları hazırladık. Geçici hayvan barınağında, ek ünite çalışmalarıyla kış ayları için gerekli tedbirler alınıyor. Sokak hayvanlarının barınması ve beslenmelerine destek olan hayvan sever vatandaşlarımıza, duyarlı yaklaşımları ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.