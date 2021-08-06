İhlas Haber Ajansı

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Geçici orman işçi adayları parkurda ter döktü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 58 geçici işçi alımı için yapılan sözlü mülakatların ardından adaylar uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 58 geçici işçi alımı için yapılan sözlü mülakatların ardından adaylar uygulamalı sınava tabi tutuldu.


Aşçı ve tamir bakım işçisi olarak alınacak adaylara yapılan uygulamalı sınavdan sonra orman işçisi olarak alınacak adaylara da fiziki uygulama sınavı yapıldı.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Başkanlığını Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı'nın yaptığı ve sınav komisyonu tarafından yapılan fiziki uygulamalı sınavda adaylar parkurda ter döktü.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü'nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesisleri'nde yapılan fiziki uygulama sınavında, adaylar parkurda zamana ve birbirlerine karşı yarıştı.

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