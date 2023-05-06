Gediz Altınkent Ortaokulu, 'eTwinning Okulu' unvanını yeniden aldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu, nitelikli eTwinning projeleri düzenleyen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu ve iki yılda bir verilen “eTwinning School” unvanını yeniden aldı.

Avrupa düzeyinde rol model olarak tanınan eTwinning okulları, gelecekteki gelişimi için ilham kaynağı olacak okullardan oluşan bir ağ oluşturuluyor.

Bu çerçevede Altınkent Ortaokulu, eTwinning etiketi ile sadece bireysel değil, aynı zamanda öğretmen ekiplerinin ve okul liderlerinin birlikte çalıştığı tüm okulun katılımını, çabasını ve bağlılığını tanıyarak objektif olarak değerlendirilebilecek.

Daha önce ülke genelinde “eTwinning Okulu” olma ölçütlerine sahip sayılı okullardan biri olmayı başardıklarını ifade eden Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “İki yıllık sürecin ardından yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar sayesinde Kasım 2022'de tekrar başvuru daveti aldık. İlgili davet çerçevesinde gönderilen başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak Şubat 2023'te başvurumuzu Ulusal Destek Servisi'ne sunduk. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2023-2024 eTwinning Okulu unvanını yeniden okulumuza kazandırdık. Okulumuz bu unvan sayesinde eTwinning alanında mesleki gelişime önem veren, işbirlikçi çalışmalar gerçekleştiren ve başarılı projeler yürüten kurum olarak kendini ispat ettiği gibi Avrupa çapında yüksek seviyede görünürlük elde edecek” dedi.