Gediz Altınkent Ortaokulu Litvanya yolcusu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Erasmus+KA229 Programı kapsamında Altınkent Ortaokulu Litvanya'ya gidiyor.

Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İşleme Ajansları" adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesinin üçüncü toplantısı Litvanya'nın Kaunas şehrinde gerçekleşecek.

Altınkent Ortaokulu ve Proje ekibi için ilk kez yurt dışı eğitim etkinliği ve deneyimi olacak ve bir hafta sürecek programa Okul Müdürü Okan Karaca, Fen Bilimleri Öğretmeni Havva Vural ve 4 öğrenci katılacak.

Projeyi yürüten Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karacan, "Gerçekleştireceğimiz proje ile teknolojinin nimetlerinden yararlanmanın ve sıradan yöntem ve stratejilerle geleceğe nitelikli insan yetiştirmenin artık mümkün olmadığını biliniyor. Ortak okulların, sorgulamadan, eleştirmeden ve sadece ezberleyerek öğrenen nesiller yerine 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireyler yetiştirmek için STEAM destekli kodlama ve programlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlıyoruz. Projemiz ile 21. yüzyılın ilk nesli olma unvanına sahip z kuşağının ilgisini kodlama gibi bir etkinliğe odaklayarak, 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler; üreten ve tüketmeyen bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz "şeklinde konuştu.