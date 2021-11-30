Gediz Altınkent Ortaokulu'nun Erasmus ekibi Litvanya'dan döndü

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent Ortaokulu'nun 'Erasmus' proje ekibi Litvanya'dan döndü.

Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İsleme Ajanları" adli Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesinin üçüncü toplantısı Litvanya'nın Kaunos şehrinde düzenlendi.

Litvanya'da düzenlenen hareketliliğe Proje Yürütücüsü Okan Karaca, Fen Bilimleri Öğretmeni Havva Vural ve 4 öğrenci katıldı. Öğretmen ve öğrenciler proje kapsamında Kriptoğrafi eğitimi, Bilgisayarsız Pixel kodlama etkinlikleri, Şifreleme Yöntem ve Teknikleri gibi etkinliklerin yanında Kaunas ve Vilnius kültürel ziyaretleri içerisinde yer aldı. Yabancı dil gelişimine de katkıda bulunan ve 5 gün süren seyahatin son derece verimli geçtiği proje ekibi tarafından dile getirildi.

Türkiye, İspanya ve Litvanya etapları tamamlanan projenin dördüncü toplantısı 2022 yılının Mart ayında Portekiz'de gerçekleştirileceği öğrenildi.