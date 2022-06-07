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Gediz Atatürk Ortaoklu Erasmus ekibi İtalya'dan döndü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Atatürk Ortaokulu’nun ’Erasmus’ proje ekibi İtalya’dan döndü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun 'Erasmus' proje ekibi İtalya'dan döndü.


Gediz Atatürk Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı, Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students (Genç Sağlıklı Öğrenciler) adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesinin ikinci toplantısı İtalya'nın Pozzallo ve Katanya şehrinde düzenlendi.


İtalya'da düzenlenen hareketliliğe Zafer Özkurt, Mehmet Mercimek ve 5 öğrenci katıldı. Öğretmen ve öğrenciler proje çerçevesinde eskrim, arama kurtarma ve farklı spor aktivitelerini denediler. Ayrıca Pozzallo, Noto, Syracusa ve Modica kentleri kültürel ziyaretleri içerisinde yer aldı. Yabancı dil gelişimine de katkıda bulunan ve 5 gün süren seyahatin son derece verimli geçtiği proje ekibi tarafından dile getirildi.


Türkiye ve İtalya etapları tamamlanan projenin üçüncü toplantısının Ekim ayında İspanya'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

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