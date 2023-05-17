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Gediz Atatürk Ortaokulu Bulgaristan'a gitti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Atatürk Ortaokulundan 5 öğrenci 2 öğretmen Erasmus projesi için karayolu ile Bulgaristan’ın Vidin şehrine gitti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Atatürk Ortaokulundan 5 öğrenci 2 öğretmen Erasmus projesi için karayolu ile Bulgaristan'ın Vidin şehrine gitti.


Gediz Atatürk Ortaokulu, İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan okullarının bulunduğu Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projesinin son toplantısı Bulgaristan'ın Vidin şehrinde 14-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.


Atatürk Ortaokulu öğrencileri proje çerçevesinde Bulgar ailelerde konaklayacak ve proje temalarındaki kategorilerde çeşitli etkinliklere katılacaklar.

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