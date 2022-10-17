İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gediz Atatürk Ortaokulu İspanya'ya gitti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu ‘Erasmus’ proje ekibi İspanya’ya gittiGediz Atatürk Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı, M 2020-1-ES01-KA229-081709_4 nolu ve Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projesinin üçüncü toplantısı İspanya’nın Bilbao şehrinde 17-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu ‘Erasmus' proje ekibi İspanya'ya gitti


Gediz Atatürk Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı, M 2020-1-ES01-KA229-081709_4 nolu ve Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projesinin üçüncü toplantısı İspanya'nın Bilbao şehrinde 17-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.


İspanya'da düzenlenecek olan hareketliliğe Atatürk Ortaokulundan 2 öğretmen ve 5 öğrenci katılacak. Öğretmen ve öğrenciler proje çerçevesinde İspanyol ailelerde konaklayacaklar ve proje temalarından olan sörf, kürek, golf, jai alai gibi farklı spor dallarını deneyimleyecekler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.