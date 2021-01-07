Gediz Belediyesi, en düşük işçi ücretini 3 bin 800 TL yaptı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Gediz Belediyesi personelini kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapılarak en düşük işçi maaşı aylık ortalama 3 bin 800 TL olarak belirlendi.

Gediz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlanarak, 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi tören ile Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş tarafından imzalandı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, "Belediyemizin tüm imkânlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, emeğin ve alın terinin hakkını veren başta Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, ekibine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı belediye personeline teşekkür ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediye olarak gece gündüz demeden ilçemiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında tavır almaya, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Söz verdiğimiz gibi, Gediz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” konuştu.

Gediz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Başkan Akçadurak, “Belediyemiz personelini kapsayan toplu sözleşme ile ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapılarak, Gediz Belediyesi'nde aylık ortalama en düşük işçi ücretini 3 bin 800 TL olarak belirledik. Önümüzdeki 3 yılı kapsayacak bu sözleşme ile 01.01.2021'den 31.12.2023 tarihine kadar Memur'a gelen her türlü zam oranı işçilerimize de yansıtacağız. İmzalanan sözleşmenin işçilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece emek verenlere de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gediz Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Esat Demir, Halil Yıldız ve işçi temsilcileri Yıldırım Oktay, Rasim Tırnavi katıldı.