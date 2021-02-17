Gediz Belediyesi klorlama sistemi kurdu

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Su Arıza ve Elektrik İşleri Şefliği tarafından, Sağlık Bakanlığı onayınca şehir şebekesinde otomasyon klorlama sistemine geçildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan “İnsani Tüketim Suları” yönetmeliğince mekanik olarak yapılan klorlama işlemi, yeni alınan cihaz sayesinde otomasyon sistemi ile belirlenen ölçülerde klorlama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Gündelik yaşamın vazgeçilmezinin su olduğuna dikkat çeken Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İçme suyu kalitemizi daha da sağlıklaştırmak adına serbest bakiye klor ölçüm cihazını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan İnsani tüketim suları yönetmeliğince önceden mekanik olarak yapılan klorlama işlemi şimdi ise serbest bakiye klor ölçüm cihazı sayesinde otomasyon sistemi ile şehrin en uç noktasından itibaren ölçümler yapılarak belirlenen oranlarda klorlama işlemi 7/24 değerler takip edilmekte. Serbest bakiye klor ölçüm cihazı ile klorun eksik görüldüğü durumlar ile karşılaşılması halinde ise içme suyu tesislerine otomatik olarak klor takviyesi yapılacak. İnsani Tüketim Suları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak klor dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.