Gediz Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Gedizli Ahmed Rüşdî Paşa'nın 1886 yılında kaleme aldığı “Hâll-i Mes'ele-i Tûfan (Nûh Tûfanı Meselesi'nin Halledilmesi-Açıklığa Kavuşturulması)” adlı eseri yeniden hazırlanarak Gediz Belediyesi'nin Kültür Yayınları arasında yerini aldı.

Gediz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hâll-i Mes'ele-i Tûfan (Nûh Tûfanı Meselesi'nin Halledilmesi-Açıklığa Kavuşturulması) adlı 130 sayfalık kitap basımı yapılarak “Gediz Belediyesi Kültür Yayınları'na kazandırıldı.

Kitab'ın Osmanlıca aslından çevirisini Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi görevlisi Araştırmacı Tarihçi Halil Kahraman yaparken, kapak tasarımını Resim Öğretmeni Firdevs Yanku yaptı.

Kitabın orjinali; Hâll-i Mes'ele-i Tûfan 60 sayfadan oluşmakta ve H.1303/M.1886 yılında basıldı. Tekrar yayımlanan kitapta, Osmanlıca orijinal sayfalar, metinlerin latin harfleri ile yazılması ve günümüz dili yer almakta.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz'in tarihi derinliğini, kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak adına önemli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi; “Gediz, tarih boyunca ilim ve fikir hayatına ışık tutan çok önemli şahsiyetlerin yetiştiği kadim bir kültür şehri. Bu büyük zatlardan biri de hiç şüphesiz ki Gedizli Ahmed Rüşdî Paşa, (d.1249/1833 - ö.1315/1897) 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı, Divân şâiri ve nâşir. Gediz'in yetiştirdiği bu büyük şair ve alimin hayatını ve eserlerini konu alan böylesine kapsamlı bir eseri hazırlayarak ilim dünyasının istifasına sunan Araştırmacı Tarihçi Halil Kahraman'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Çeşitli medeniyetlerin bu topraklardaki bıraktığı izleri ve tarihi birikimleri gelecek nesillere aktarmayı amaç edindik. Kültür yayınları çatısı altında Gediz'in tarihine ve sosyokültürel yapısına ışık tutan birçok çalışmayı destekleyerek hayata geçirdik. Gedizli Ahmed Rüşdî Paşa'nın kaleme aldığı “Hâll-i Mes'ele-i Tûfan” kitabını kültür yayınlarımıza kattığımız için mutlu ve gururluyuz” İfadelerini kullandı.