Gediz Belediyesi, Kütahyalılar buluşması ve tarhana festivaline katıldı

Bu sene dördüncüsü düzenlenen festivale; AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ankara Kütahyalılar Dernek Başkanı Kemal Cihan, Kemalpaşa Kütahyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ercan Genç, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş, Kemalpaşa Yörükler Derneği Yörük Beyi Emre Özgür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kemalpaşa Kütahyalılar Derneği tarafından düzenlenen Tarhana Festivali ve Kütahyalılar buluşmasına Gediz Belediyesi olarak katılım sağladıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; İlçemizin tabiat güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini ve özellikle meşhur Gediz Tarhanasını tanıtmak için buradaki vatandaşlarımız ile bir araya geldik” dedi.

Başkan Akçadurak, “Hem termal şifalı sularını hem de kayak sporunu bir arada bulunduran Gediz bölgemizin parlayan yıldızı haline gelerek, doğa turizmi açısında oldukça zengin bir konuma sahip. Bu güzelliklerin keyfini çıkarmak isteyen herkesi Gediz'e bekliyoruz” dedi.

Kütahyalılar Buluşması ve Tarhana Festivalinde konuşan Kemalpaşa Kütahyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ercan Genç, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a katkılarından ve verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kemalpaşa Dere Mesire Alanında düzenlenen Kütahyalılar buluşması ve Tarhana Festivalinde alanı dolduran vatandaşlara Gediz Belediyesi tarafından Tarhana Çorbası ikramında bulunularak, Gediz'i tanıtan broşürler dağıtıldı.