Gediz Belediyesi personeli iftar yemeğinde buluştu

Kütahya'nın Gediz Belediye çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu.

Gediz Belediyesi personeli, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde Gediz Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis üyeleri Osman Yılmaz, Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş, Rıza Köylü, Şule Bilgili, Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan, Kazım Alan, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Verilen iftar yemeğinde konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Mübarek Ramazan ayında herkes ailesiyle bir araya gelir, bizler de kendi çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek iftarımızı yaptık. Biz büyük bir aileyiz, iftara katılan herkese teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm İslam âlemine, ülkemize ve Gediz'e huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim” dedi.