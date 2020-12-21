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Gediz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için, Gediz Belediyesi aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gediz Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler, uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe merkezinde bulunan beslenme noktalarına mama ile su bıraktı.


Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iki gün boyunca, sokak dostlarımızın beslenme sıkıntısı çekmemeleri için ilçemizin cadde ve sokaklarındaki küçük dostlarımızın beslenmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.


Beslenme noktalarının ekipler tarafından hafta içi de kontrol edilerek mama ve su konulduğunu ifade eden Başkan Akçadurak, “Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inancımız sonsuzdur. Hemşerilerimiz evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" açıklamasında bulundu.

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