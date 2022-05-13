Gediz Belediyesi Zafer Bilim ve Kültür Şenliği Fuarı'nda

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen “Zafer Bilim ve Kültür Şenliği” Fuarı(nda yerini aldı.

Düzenlenen şenlikte Gediz Belediyesi standını ziyaret eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Dumlupınar Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan “Zafer Bilim ve Kültür Şenliği”ne Gediz Belediyesi olarak katılım sağladık. Yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler için kültür şöleni olması bakımından İlçemizin tabiat güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini tanıtmak için buradayız. Termal suları ve kayak sporunu bir arada bulunduran güzide ilçemiz Gediz'e bu doğal güzellikleri görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Düzenlenen şenlikte yoğun ilgi gören Gediz Belediyesi standında, ziyaretçilere Gediz'in meşhur tarhana çorbasını ikram edilerek, İlçenin tarih, kültür ve turizm alanları hakkında broşürler dağıtıldı.

Etkinlik programı çerçevesinde Gediz Meslek Yüksekokulu Halk oyunları ekibi sahne aldı.