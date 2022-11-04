Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine maddi destek

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Başkan Muharrem Akçadurak, ilçede faaliyet gösteren Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Gücü Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulüpleri Başkanları ile bir araya geldi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar amatör spora ve sporcuya her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde amatör sporun ve amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları da, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.