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Gediz Belediyesi'nden vatandaşlara lokma ikramı

Kütahya’nın Belediyesi, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kütahya'nın Belediyesi, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.


Vatandaşlara lokma ikramında bulunan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı için Cuma namazı çıkışında vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunduk. Vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

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