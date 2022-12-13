Gediz Bilim Sanat Merkezi öğrencileri çini sanatının inciliklerini öğrendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, çini sanatının inciliklerini öğrendi.

Kütahyalı çini sanatçısı Mehmet Yıldırım, Kütahya ile özdeşleşmiş olan çini sanatının inceliklerini Gediz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile paylaştı.

40 yıldır icra ettiği çini sanatını öğrencilere aktarmaya çalışan ve Türk kültürünü dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtan Yıldırım, çark torna ile çamurun nasıl şekillendiğini uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi. Tüm öğrencilerle örnek çalışma gerçekleştiren Çini Sanatçısı Yıldırım öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur da torna çarkında çamura şekil vermeye çalıştı.

Etkinlik sonunda Mehmet Yıldırım'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Öğrencilerimiz etkinlik boyunca çini sanatına dair merak ettiklerini öğrendiler. Çini Üstadı Mehmet Yıldırım her bir öğrencimizle tek tek ilgilendi. Bugünü öğrencilerimize ayırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Yıldırım'a Okul Müdürü İsmail Karaoğlan tarafından plaket takdim edildi.