Gediz BİLSEM sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi başladı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Korona virüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine Gediz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil oldu.

Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, BİLSEM'lerde yüz koruyucu siper üretimine başlandı.

Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım ve altyapı desteği çalışmalarının ardından üretime geçen Gediz Bilim ve Sanat Merkezinde 3-D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimi yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Gediz İlçesinde bulunan 3 D tüm yazıcılar toplandı. Bu üretim sürecinde yaklaşık 2 saatte 1 yüz koruyucu siper üretilebildiği öğrenildi.

Üretimi yapılan yüz koruyucu siperler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türe ve Gediz Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ali Demiray tarafından İlçe Sağlık Müdürü Dr.Özgün Soy'a teslim edildi.

İlk etapta bir düzine üretilen yüz koruyucu siperlerini teslim alan Dr.Özgün Soy, Gediz BİLSEM tarafından üretilen siperler öncelikle 112 acil personeline teslim edilecek, üretim devam ettikçe ilçemizdeki tüm sağlık çalışanlarına dağıtıma devam edeceğiz dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Özgün Soy; “Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan yüz koruyucu siperleri üreten BİLSEM'li gençlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise; “İlçemizdeki tüm 3D yazıcılar şuan bilim sanat merkezimizde sağlık çalışanlarımız için yüz siperi yapımında kullanılmakta. Günlük 30 siper üretmeyi hedefliyoruz. Ülke olarak bu zorlu günlerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar olarak bu süreci yürüten sağlık çalışanlarımıza destek vermekten onur duyarız. Zor günlerde Türk Milleti birçok zorluğu hep beraber birlik ve beraberlik içinde aşmak için uğraşıyoruz. İnşallah güzel günlere hep beraber ulaşacağız” dedi.