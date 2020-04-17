Gediz BİLSEM'den polise koruyucu siperlik

Kütahya'nın Gediz Bilim Sanat Merkezi'nde öğretmenler 3D yazıcıda ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri emniyet güçlerine teslim etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Polis Haftası dolayısıyla, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatlarıyla Korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında emniyet görevlilerinin siper maskeleri, bilim ve sanat merkezlerinde görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretildi.

Bu kapsamda Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri için Gediz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üretilen 40 adet yüz koruyucu maske, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Demiray tarafından İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce'ye Makamında teslim edildi.

Şu ana kadar Gediz Bilim Sanat merkezince üretilen toplam 700 adet koruyucu siperlik sağlık, emniyet, jandarma, postane ve belediye çalışanlarına teslim edildi. Kamu kurum ve kuruşlardan gelecek talebe göre üretime devam edilecek.