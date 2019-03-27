Gediz çiçek bahçesine döndü

Şehir hayatında yeşile ve doğaya olan özlemi giderek artan vatandaşlar Gediz Belediyesi'nin ilçe parkları, orta refüjler ve yol kenarlarına diktiği çiçeklerle rahatlıyor.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçemizde yeşil alanların bakımı ve çiçeklendirilmesi çalışmaları sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Belediye Hizmet Binası, Ulu Camii çevresi, Adnan Menderes Yaşam Parkı, Kızılay iş hanı önü, Özyurt Camii altındaki park ve şehir içi kavşak ve refüjlere ilkbaharı müjdeleyen 150 bin adet sümbül, 100 bin adet lale, 50 bin adet çuha çiçeği ekimi gerçekleştirildi. İlçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor” dedi.