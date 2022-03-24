Gediz Dayınlar İlkokulunda fidan dikim etkinliği

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, protokol mensupları, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Dayınlar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Sınıflarında Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, İşletme Şefi Osman Mozka ve İşletme personeli tarafından ziyaret edilen öğrencilere ormanın, yeşilin ve doğanın insan yaşamının vazgeçilmezi olduğu, ormanları korumanın ve bir orman gönüllüsü olmanın önemi ve gelecekte daha rahat nefesler için her zaman doğa ile dost olmamız gerektiği anlatıldı.

Bilgilerin verilmesinin ardından günün hatırası olarak öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Okul bahçesinde yapılan fidan dikim töreninde ise 55 fidan toprakla buluşturuldu. Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, fidanların da çocuklarla birlikte büyüyeceğini ve hayata kök salacağını dile getirdi ve fidan dikerek katkı sağlayan tüm katılımcılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Fidan dikiminden sonra öğretmenler ve öğrenciler, dikilen fidanlara can suyu verdi ve ardından hatıra fotoğrafları çekildi.