Gediz Devlet Hastanesi Acil Servis Yolu ışıl ışıl

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Devlet Hastanesi Acil Servis Yolu ile eski Dayınlar Mahallesi sokak lambaları ile aydınlatıldı.

Gediz Belediyesi tarafından daha önce alt yapısı ve asfalt kaplamaları yapılan Gediz Devlet Hastanesi acil servis yolu ve Dayınlar Mahallesi Eski Dayınlar Mahallesi Gediz Belediyesi ve Elektrik şirketinin Gediz İşletme Mühendisliği işbirliği ile yüklenici firma tarafından aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Yeni yapılan Gediz Devlet Hastanesi binası ile Jandarma Kavşağı arasında ulaşım sağlayan 700 metre uzunluğundaki yol önceki senelerde Belediyemiz tarafından bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Aynı şekilde İlçemiz Dayınlar Mahallesi Eski Dayınlar yerleşim yeri bağlantısını sağlayan yol sathı asfalt kaplaması yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Şimdi ise Gediz Devlet Hastanesi acil servisi yolu ve Eski Dayınlar yollarının direkleri dikilerek aydınlatma çalışmaları tamamlandı” dedi.

İlçede elektrik yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerle hastane yolu ve Eski Dayınlar Mahallesi sokak aydınlatmaları tamamlandı. Sokak aydınlatma çalışmalarının gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.