Gediz Devlet Hastanesi'ne 26 uzman hekim kadrosu

Kütahya'nın Gediz Devlet Hastanesi'ne ilk kez 26 uzman hekim kadrosu verildi.

Gediz Devlet Hastanesine 26 uzman hekim kadrosu verildiğini söyleyen Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, “Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı “4024 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması” konulu kanunun 2023 Uzman Hekim Dağıtım kadrosu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Başkan Erkan, “Bu genelge ile Gediz Devlet Hastanemizde ilk kez 26 uzman hekim kadrosu verildi. Hastanemizde uzman hekim eksiğinin giderilmesi konusunda büyük önem arz eden bu kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.