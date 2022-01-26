Gediz Devlet Hastanesi'ne yeni bilgisayarlı tomografi cihazı

Devlet Hastanesine alınan yeni tomografi cihazı, tüm vücut görüntüleme için 16 sıralı 32 kesit helical BT sistemi olan Aquilion Lightning, hasta bakımını optimize etmek ve klinik karar verme sürecini hızlandırmak için en son teknolojileri kullanıyor. Yüksek kaliteli izotropik görüntülerin rutin olarak düşük hasta dozuyla alınmasını sağlayan cihaz, iş akışı kolaylaştırılarak hasta verimini arttırıyor. Cihaz ayrıca gelişmiş 3D ve reformat görüntüler ile klinik tanıda esneklik sağlıyor.