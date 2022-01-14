Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde Murat Ergöçmen 5.kez başkan seçildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, 284 oy alan mevcut başkanı Murat Ergöçmen yeniden başkanlığa seçildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan kongresi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanı ve üyelerin seçiminin ardından faaliyet raporu okundu. Kongrede mevcut başkan Murat Ergöçmen ile Süleyman Aymaz'ın listeleri yarıştı. Odaya kayıtlı 444 üyenin oy kullanıldığı seçimde mevcut başkan Murat Ergöçmen 284 oy alarak yeniden göreve seçildi. Diğer aday Süleyman Aymaz ise 154 oy alırken 6 oy da geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından konuşma yapan başkan Murat Ergöçmen, "Seçimi ben kazanmadım. Gediz Esnafı kazandı. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Seçim, bir yarıştı ve yarış bitti. Bundan sonra çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz " dedi.

Oda başkanlığına seçilen Murat Ergöçmen'in Yönetim Kurulunda; Ali Demir, Şükrü Tekcan, İbrahim Özdemir, Mehmet Engür, Halit Ceylan, Kadir Cingöz yer aldı.