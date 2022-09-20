Gediz Fatih Kur'an Kursu'nda Bed-i Besmele programı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele programı düzenlendi.

4-6 Yaş Kur'an Kursları'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Fatih Kur'an Kursu öğreticileri için, Fatih Camii'nde bir Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele programı düzenledi.

Programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, ADRB Vaizi Feyzullah Satılmış, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerle ilk dersi İlçe Müftüsü Sebahattin Turan yaptı.

4-6 Yaş Kur'an Kursları'nın öneminden bahseden İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Hamdolsun halkımız tarafından her geçen gün 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımıza ilgi ve alaka artıyor. Bu kurslarımızda öğrencilerimiz başta Kur'an-ı Kerim eğitimi olmak üzere değerler eğitimi, el becerisi, eğitsel oyunlar ve buna benzer eğitimler alıyor. Bu eğitimlerin verilme gayesi ise milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek. 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımızın maddi ve manevi inşasında ve imarında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.