Gediz Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Fen Lisesi tarafından yılsonu etkinlikleri çerçevesinde Bilim Fuarı düzenlendi.

Bilim Fuarı çerçevesinde 15 projenin sergilendiği açılışa, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Dağ, Gediz Fen Lisesi Müdürü İsmail Karaoğlan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışı yapılan Bilim Fuarı, protokol ve katılımcılar tarafından öğrencilerin projeleri sunumlarıyla gezildi.