İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz Fen Lisesi'nde Bilim ve Teknoloji Koridoru

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Gediz Fen Lisesi’nde “Bilim ve Teknoloji Koridoru" açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Gediz Fen Lisesi'nde “Bilim ve Teknoloji Koridoru" açılışı gerçekleştirildi.


Hafta etkinlikleri boyunca laboratuvarların süresiz olarak öğrencilerin serbestçe kullanımlarına sunulduğu haftada öğrenciler fizik-kimya-biyoloji ve bilgisayar laboratuvarında projelerini gerçekleştirdiler.


Hafta etkinlilerinin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Rıza Güneş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımlarıyla Bilim ve Teknoloji Koridorunun açılışı gerçekleşti.


Programda öğrenciler tarafından hazırlanan geçmişten günümüze Bilim dünyasında isim yapmış önemli buluşlara katkıda bulunmuş Türk Bilim insanlarının yer aldığı Bilim İnsanları gösterisine yer verildi. Ardından Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarlarında öğrenciler tarafından gösteri deneyleri yapılırken, Bilgisayar laboratuvarında da Robotik ve Kodlama proje sunumu yapıldı ve aynı zamanda Üç Boyutlu Yazıcı tarafından üretilen ürünler gösterildi.


Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Fen Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarıları dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.