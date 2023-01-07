Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkın'ın talimatıyla idareci, antrenör, güvenlik ve destek personellerinden üstün gayret ve başarı gösteren çalışanlara başarı belgesi verildi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Hakan Alkan'ın yanı sıra gençlik spor müdürlüğü idareci ve personeli katıldı.

Törende Kaymakam Hakan Alkan tarafından idareci ve antrenörlere belgeler takdim edilirken, güvenlik ve destek personele İlçe Müdürü Muhammed Keskin tarafından belgeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sabah 8'den 22.00'ye kadar tesislerde mesai gözetmeksizin hizmet verdiklerini söyleyen Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Spor okulları kayıtlarımız son 6 yılın en üst seviyesini yakalamayı antrenörlerimizle birlikte başardık. Destek personelimizin sabah akşam durmaksızın mesaisi, güvenlikçilerimizin anne şefkati ile sporcularımıza yaklaşımı başarıyı arttırdı” dedi.

En büyük eksiklerinin malzeme ve yeni bir salon olduğunu ifade eden Müdür Keskin; “Bu konuda Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın büyük desteğini aldık. Ekipman konusunda eksiklerimizi giderme uğraşı veriyoruz. Önümüzdeki hafta tırmanma duvarımız faaliyete geçecek. Destek veren tüm büyüklerimize sporcularımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.