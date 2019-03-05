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Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projeleri

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Zafer kalkınma Ajansına yaptığı “Gediz’de Projemi Yazıp Yönetebiliyorum” adlı ikinci projesi desteklenmeye değer bulundu.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zafer kalkınma Ajansına yaptığı “Gediz'de Projemi Yazıp Yönetebiliyorum” adlı ikinci projesi desteklenmeye değer bulundu.


Proje kapsamında Gediz'de görev yapan 35 öğretmene 25 Mart-4 Nisan 2019 tarihleri arasında öğretmenevinde eğitim verilecek.


Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Yerel, ulusal ve uluslararası alanda projeleri yazma konusunda ilçemizde farkındalık oluşturulması, eğitim kurumlarımızda yaygınlaşması için bu projelere ağırlık veriyoruz” dedi


Ahmet Aydın; “Aynı kapsamda “ Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)” kapsamında bir proje başvurusu daha yapacağız. İlçemizde Robotik Kodlama, Tasarım ve Beceri atölyelerinin kazandırılmasına katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen İlçe proje ekibimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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