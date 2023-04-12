Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur öğrencilerle iftar yapmaya devam ediyor

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, öğrenciler iftar yaparak onların istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Özel Büro Görevlisi Ayça Cebecioğlu ile birlikte Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Müdür Mahmut Bahadur, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle birlikte iftar yaptıktan sonra öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin hedefleri ve eğitim öğretimle ilgili isteklerini dinledi.

Burada “Hedeflerinize ulaşmak için başarmayı istemek, istediğinize ulaşmak için de çaba göstermelisiniz” diye konuşan Müdür Mahmut Bahadur, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.