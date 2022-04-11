İhlas Haber Ajansı

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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.


Gediz Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında her gün yaklaşık bin kişi iftar açarken, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte çadırda iftar açtı.


İftar öncesi Kaymakam Alkan ve Başkan Akçadurak, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara iftarlık yemek dağıttı. Kaymakam Alkan, “Yolda kalan, evi olmayan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, belediyemiz tarafından kurulan çadırda Ramazan ayı boyunca sıcak yemek veriliyor. Bu uygulama Ramazan Ayı boyunca devam edecek” dedi.

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