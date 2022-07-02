Gediz LGS birincisi Emine Naz Gürpınar oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Ortaokulu'ndan Emine Naz Gürpınar ilçe birincisi oldu.

06 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçis Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Ortaokulu öğrencisi Emine Naz Gürpınar ilçe birincisi olurken yaptığı bir yanlış nedeniyle Türkiye birinciliğini kaçırdı.

Açıklanan sonuçlara göre Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Emine Naz Gürpınar 495,06 puan alarak ve 0,03'lük yüzdelik dilime girerek büyük bir başarıya imza attı.

Öğretmenlerin övgüyle bahsettiği Emine Naz Gürpınar, “Düzenli çalışarak mücadeleyi bırakmadım. Başarıya ulaşabileceğimi biliyordum. Hedefim Türkiye birinciliğiydi. Fakat yaptığım tek bir yanlış yüzünden kaçırdım. Hedeflerimizde kararlı olursak muhakkak başarı gelecektir. Hedeflerimiz için bizimle beraber yoğun çaba harcayan başta aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.