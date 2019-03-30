Gediz Mehmetçik Ortaokulu'nun proje başarı

Kütahya'nın Gediz Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları proje, bölge yarışmasında birinci oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerinden Aysima Bahadur ve Melike Kıcıroğlu'nun, Rehber Öğretmen Kemal Kıcıroğlu danışmanlığında hazırladıkları “Akran Uzlaşmacılığı” konulu projesi birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Gediz adına büyük başarı elde eden öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın; “Başarılarından dolayı okul idaresi, öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ediyorum. Elazığ'da yapılacak Türkiye Finallerinde de başarılar diliyorum” dedi.