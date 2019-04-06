Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Bursa'ya teknik gezi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Bursa'ya teknik gezi düzenledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ikincisi düzenlenen Bursa Tekstil Show Fuarına Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Programı Öğrencileri ve öğretim görevlileri teknik gezi düzenledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Avrupa'dan ve Türkiye'den moda ve tekstil profesyonelleri, lüks ve hazır giyim markaları, tasarımcılar, zincir mağazalar ve konfeksiyon üreticilerinin katıldığı fuarda, öğrenciler stantları gezerek bilgi sahibi oldular.

46 Öğrencinin katıldığı fuarda öğrenciler Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bulunan Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Bursa Merinos Enerji Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesini de gezdiler. Gezi esnasında Bursa Göç Tarihi Müzesinin hazırlamış olduğu göç tarihi belgeselini izleyerek duygusal anlar yaşayan öğrenciler, müze çalışanlarının kozadan ipek yapılma anını uygulamalı olarak anlatmasıyla da ipeğin elde edilişini gördüler.

Gezi bitiminde Tarihi Bursa Ulu Cami, Kozahan ve tarihi çarşıları gezen öğrenciler ve öğretim görevlileri verimli ve güzel geçen geziyi düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundular.